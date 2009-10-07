Helen Marlen откроет в «Пассаже» осенний сезон

В Киевском Пассаже 9 октября 2009г. состоится мероприятие, организованное Helen Marlen Group. Совместно с генеральным партнером ТМ «Статус» компания открывает осенний сезон и приглашает гостей на премьеру новых коллекций. Об этом УНИАН сообщил глава пресс-службы ГК «Петрус» (ТМ «Статус») Александр Петруленков.

В рамках этого проекта, которое организаторы планируют проводить ежегодно, гостям и журналистам продемонстрируют тенденции текущего сезона, а также новые коллекции самых известных мировых брендов, таких как Gucci, YSL, Bottega Veneta, Roberto Cavalli, Salvatore Ferragamo, Burberry и D2, представленных в Украине.

Специально для показа внутри Пассажа будет смонтирован 50-метровый подиум и подготовлено 300 мест для приглашенных. “STATUS”ный партнер компании специально для вечера презентует гостям коктейльную карту в тенденциях сезона осень–зима 2009, разработанную эксклюзивно для мероприятия.

Отмечается, что Helen Marlen Group, начиная с осени 2009, анонсирует новый формат fashion мероприятий, которые окажут масштабное влияние на украинское fashion пространство, а именно - показы мировых брендов в киевском Пассаже, что позволит столице Украины «принять участие» в западных неделях моды и претендовать на место в списке модных столиц.

Учредители ГК „Петрус ” – Николай Петренко и Людмила Русалина - видят социальную миссию своей компании не только в развитии национального производства, создании новых рабочих мест, но и развитии спорта, поддержке важных общественных, благотворительных, духовных и культурных начинаний. ГК «Петрус» выступала соорганизатором и меценатом «Дней Европы в Украине», "Дней Киево-Печерской Лавры в Париже", «Венского бала», издания в Украине книги Сандры Руловс "Первая леди Грузии. Рассказ идеалистки", «Дней Украины в Греции», «Дней Украины в Монако» и многих других проектов. Строительство новой церкви в Черниговской области и помощь Киево-Печерской Лавре в возведении Кафедрального Свято-Воскресенского собора – новые проекты в области духовности, инициированные основателями «Петрус» на ближайшую перспективу.

Справка УНИАН. Группа компаний „Петрус” объединяет десятки торгово-промышленных компаний разных сфер бизнеса: производство алкогольных напитков, кондитерских и бисквитных изделий, сельскохозяйственной продукции, таможенно-складские услуги, реклама, дистрибуция ликероводочных изделий, продуктов питания, косметики, инвестиционных проектов в сфере строительства коммерческой и жилой недвижимости.

ГК „Петрус” представляет известные в Украине и мире торговые марки: «Статус», «Горилочка», «Златогор», «Кропива», «Давний рецепт», «Світ ласощів», «Домашне свято», «Руслада», «SunMille» и др. Свою продукцию экспортирует в более двадцати стран мира: Россию, Китай, США, Канаду, Израиль, Испанию, Германию, Польшу, страны Балтии, Казахстан, Армению, Азербайджан и др.