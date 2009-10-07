Аграрный фонд закупил 286,2 тыс. тонн зерна урожая-2009

Аграрный фонд ко 2 октября закупил 286,2 тыс. тонн зерна урожая т.г. на условиях СПОТ на общую сумму почти 380 млн. грн., сообщается в информации Министерства аграрной политики, сообщает АПК-Информ.

По данным Минагрополитики, фонд также предоставил аграриям займы под залог 1,015 млн. тонн зерна на сумму 719,973 млн. грн.

По залоговым схемам Аграрный фонд, в частности, закупил 634 ,4 тыс. тонн пшеницы на 496 млн. грн., 62,7 тыс. тонн ржи на 37,3 млн. грн. и 317,48 тыс. тонн ячменя на 186,728 млн. грн.

Всего аграрии подали заявки на получение займа на сумму 958,133 млн. грн. под залог 1,355 млн. тонн зерна.

Минагрополитики также сообщило, что Аграрный фонд ко 2 октября реализовал 2,1 млн. тонн зерна на сумму 2,55 млрд. грн.

Аграрный фонд создан постановлением правительства №543 от 6 июля 2005 г. Он является уполномоченным государственным учреждением по реализации ценовой политики в агропромышленном секторе и принадлежит к сфере управления Министерства аграрной политики.

Фонд в текущем году осуществлял форвардные закупки зерна, продолжает покупать зерно на условиях СПОТ, предоставляет агрохозяйствам займы под залог зерна, участвует в схеме возмещения зернотрейдерам НДС, продает сахар, муку и дизельное топливо.