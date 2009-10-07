Стоимость соевого шрота на мировом рынке повысится

По прогнозам аналитиков Oil World, в период с октября по декабрь т.г. стоимость соевого шрота на мировом рынке может увеличиться на $30-40 в связи с сокращением объема предложений и ростом конкуренции между основными импортерами данной продукции из Европы, Азии и других регионов, сообщает АПК-Информ.

Так, ключевую роль в развитии данной тенденции сыграет то, что Евросоюз ограничил импорт продукции, содержащей примеси ГМО. Запрет на ввоз американских соевых бобов в страны ЕС-27, который продлится как минимум до начала декабря, уже привел к сокращению объемов производства соевого шрота внутри страны. Наряду с этим, импортные закупки данной продукции из Бразилии и Аргентины также сократились ввиду низкого урожая соевых бобов, собранного в данных странах.

При этом стоит отметить, что сокращение объемов переработки соевых бобов в мире не приведет к существенному росту цен на соевое масло. Рынок растительных масел останется сравнительно стабильным ввиду достаточного количества предложений субститутов (пальмового, рапсового, подсолнечного и других масел).