Урожай винограда в Украине в этом году хороший

В этом году валовой сбор винограда всеми категориями хозяйств в Украине составит 380 тыс. тонн, что на 8,5% ниже показателей прошлого года. Сельскохозяйственные предприятия, в частности, соберут 263,7 тыс. тонн винограда, что 6,5% меньше, чем в прошлом году. Наибольший урожай ожидается в Одесской области и АРК, где, по прогнозам, будет собрано по 150 тыс. тонн винограда.

Хороший урожай винограда обусловлен погодными условиями, которые в 2009 году были близки к идеальным для виноградников. Теплая зима 2008-2009 гг. способствовала сохранению заложенного урожая к началу сезона вегетации. Такие условия практически во всех областях страны способствовали хорошему сахаронакоплению винограда. В количественном выражении наиболее удачной стала уборка урожая белых сортов Алиготе, Фетяска, Совиньон, Шардоне. Что касается красных, то лучший результат показали Мерло, Саперави, Каберне.

В Николаевской области, несмотря на весенние заморозки и благоприятные для развития болезней в мае-июне условия, виноградари разработали и внедрили оптимальную систему защиты виноградников. В ней учтены климатические особенности года, необходимость выращивания экологически чистой продукции и резко возросшие цены на препараты после вступления в ВТО. В результате получен высококачественный урожай винограда в этом году и заложены условия под урожай 2010 года. А погодные условия августа-сентября способствовали вызреванию ягод с хорошими кондициями.

В Одесской области особенно хороший результат и по качеству и по количеству дали те виноградники, которые находились на капельном орошении. Что касается Крыма, то лучший урожай получен в регионах, насыщенными влагой. В 2009 году во всех категориях хозяйств агропромышленного комплекса АРК ожидается произвести 100 тыс.тонн винограда. Виноделы Крыма даже прогнозируют, что вино, произведенное из собранного в текущем году винограда будет аналогом 1976 года. Именно этот год считается самым удачным для крымских вин.