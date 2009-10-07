Поголовье КРС в Украине снизилось

13:37, 07 октября 2009
Агро
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По данным Госкомстата Украины, на 01 сентября 2009 года  численность КРС во всех категориях хозяйств по сравнению с данными предыдущего месяца снизилась на 83,5 тыс. голов, или на 1,46 %, и составила 5652,6 тыс. голов (01 августа 2009 года -  5736,1 тыс. голов), передает УкрАгроКонсалт.

Снижение поголовья КРС было характерно для всех областей Украины, за исключением АР Крым (+0,7%) и Полтавской области (+7,0%). Наиболее значительное снижение поголовья наблюдалось в Киевской (-9,6%), Житомирской     (-9,6%) и Донецкой (-8,3%), и Днепропетровской (-7,9%)  областях.

По сравнению с данными на 01 сентября 2008 г. общая численность КРС в Украине сократилась на 211,1 тыс. голов, или на 3,6%  (август 2008 г. – 5862,6 тыс. голов).

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