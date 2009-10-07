В Украине выполнено 83% посевной

В Украине выполнено 83% от планируемого объема осенней посевной кампании. Об этом сообщил министр аграрной политики Юрий Мельник, передает корреспондент РБК-Украина. Министр уточнил, что озимые культуры в Украине засеяны на площади 5,7 млн га. Министр также отметил, что данный показатель превышает прошлогодний, когда на указанную дату было засеяно озимых культур на площади 5,2 млн га, сообщает УкрАгроКонсалт.

Он подчеркнул, что в настоящее время в связи с отсутствием дождей на юге и в центре Украины складывается неблагоприятная обстановка для проведения посевной кампании. Тем не менее в настоящее время посевы не пострадали от засухи, отметил министр. "Если пройдет дождь, то все будет хорошо", - сказал он.

По прогнозам экспертов, низкий финансовый ресурс не дает возможности рассчитывать на сохранение объема посевных площадей на уровне этого года.

Полноценная посевная кампания под урожай-2010 обойдется агрокомплексу минимум в 10 млрд грн. Учитывая высокие показатели неплатежей по привлеченным аграриями ранее кредитам (это тянется с конца 2008 г., когда цены на зерно рекордно упали, не дав возможности рассчитаться с финучреждениями), АПК вряд ли удастся привлечь необходимые суммы в достаточном объеме от банков.

"Банковская система не кредитовала, не кредитует, и я не вижу, что она будет в ближайшее время кредитовать селянина",— заявил президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Иван Томич. Кредитные ставки банков достигают в отдельных случаях 50%, что делает заемные средства для аграриев недоступными. В большей степени подготовку к посевной и сами работы придется проводить за собственные средства — в частности, вырученные от продажи урожая этого года. Однако низкие закупочные цены и, как следствие, невысокий финансовый результат работы комплекса вряд ли смогут обеспечить выполнение работ в полном объеме. Если в текущем сезоне посевные работы проводились, имея поддержку в виде мощного ресурса рекордного урожая-2008, то на этот раз такой базы у аграриев не будет.

На сегодня, по самым оптимистичным оценкам, сокращение посевных площадей под урожай-2010 в стране составит минимум 10% к уровню нынешнего сезона, причем фактор недостатка средств будет решающим.

Со своей стороны правительство традиционно участвует в посевной дешевыми нефтепродуктами и удобрениями. В рамках подготовки к осенней посевной кампании правительство поручило "Укргазвидобуванню" поставить аграриям 84 тыс. т нефтепродуктов (51 тыс. т бензина и 33 тыс. т дизельного топлива по цене 4,9 тыс. грн/т и 5,5 тыс. грн/т соответственно) по льготным ценам. Также Кабинет министров выделил 102 млн. грн. из стабфонда сельскохозяйственным предприятиям на закупку фосфорных минеральных удобрений у отечественных предприятий с целью оказания им поддержки по выходу из кризиса.