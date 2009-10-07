Аграрии Херсонщины посеяли более 50% озимых

Аграрии Херсонской области на 7 октября посеяли 226,3 тыс. га озимых зерновых, что составляет 51% от запланированного.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении агропромышленного развития Херсонской облгосадминистрации, в частности, пшеницы посеяно 211,6 тыс. га (55%), ржи – 2 тыс. га (28%), ячменя – 12,7 тыс. га (24,6%).

Всего в текущем году в Херсонской области планируют засеять озимыми зерновыми площадь в 443,14 тыс. га, что практически соответствует прошлогодним объемам озимых.