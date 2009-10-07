Кабмин продолжает обсуждать вопрос минимальных цен на сахар

На сегодняшний день в правительстве продолжается обсуждение вопроса об установлении размера минимальных цен на сахар и сахарную свеклу.

Об этом УНИАН сказал министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

«Пока еще не установлены минимальные цены на сахар и сахарную свеклу. Соответствующее решение правительства будет приниматься после того, как этот вопрос в ближайшее время будет согласован министерствами экономики и аграрной политики», - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

Он подчеркнул, что необходимо установить цены, которые бы устраивали не только производителей сахара, но и потребителей. «Довольны должны быть не только производители сахара. Нужно еще и обеспечить возможность нашим гражданам покупать сахар по доступной им цене», - сказала Б.ДАНИЛИШИН.

Как сообщал УНИАН, Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в августе т.г. заявила о намерении принять меры для ликвидации сезонных скачков цены на сахар и обеспечить розничную цену на сахар в течение всего года на уровне 4-4,5 грн. за килограмм.

По ее словам, на сегодняшний день существует две крайности: цена до 7 грн. за кг в период, когда народ занимается консервированием ягод и фруктов, и 3,20 - когда сезон консервации проходит. «Вот эти пики нужно сгладить, но их нужно сгладить вместе с производителями, как сахарной свеклы, так и сахара», - сказала премьер.

Министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН заявил, что реальная цена сахара в Украине на сегодня составляет не более 4,3 грн. за кг. По его словам, в настоящее время нет объективных причин для роста цен на сахар.

Кабинет Министров Украины распорядился провести отпуск из государственного материального резерва 28 тыс. тонн сахара предприятиям, которые относятся к сфере управления Госкомрезерва, по цене реализации сахара Аграрным фондом из государственного продовольственного резерва (распоряжение от 12 августа 2009 г. № 952-р «О проведении дополнительных мер для стабилизации ситуации на внутреннем рынке сахара»).

6 октября один из участников рынка сообщил УНИАН, что Кабинет министров Украины намерен пересмотреть недавно установленные минимальные цены на сахарную свеклу и сахар. Он отметил, что правительство приняло решение о повышении минимальных цен на сахар и свеклу, однако на последнем заседании были одобрены не те показатели, которые прошли согласование.

По его словам, правительство повысило минимальную цену на сахарную свеклу до 258 грн. (с НДС) за тонну вместо согласованной 310 грн. за тонну (с НДС). Касательно сахара, правительство повысило минимальную цену на продукт до 3,75 тыс. грн. за тонну (с НДС) вместо 4,5 тыс. грн. (с НДС).

По информации источника, вопрос пересмотра минимальных цен на сахарную свеклу и сахар вновь внесен в повестку дня ближайшего заседания Кабмина.

Напомним, на 2009-2010 МГ минимальные цены на сахарную свеклу и сахар были установлены на уровне 220 грн./т и 3,2 тыс. грн./т соответственно.