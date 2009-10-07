Аграрии Черниговской обл. собрали почти 1,5 млн. т зерна

В Черниговской области урожай зерновых приближается к отметке 1,5 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления агропромышленного развития Черниговской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, аграрии области, обмолов пятую часть площадей под кукурузой, намолотили 250 тысяч тонн зерна, что составляет 35% прогнозируемого вала данной культуры.

Учитывая то, что урожай зерновых культур без кукурузы, собранный летом, составляет 1 млн. 234 тыс. тонн, общий вал зерновых в области (вместе с кукурузой) равен сегодня 1 млн. 484 тыс. тонн. Фактическая средняя урожайность кукурузы составляет 58 ц/га, что почти на 16 центнеров выше прогнозируемой. Если такая динамика урожайности сохранится и в дальнейшем, то, по мнению экспертов, аграриям Черниговской области по валу зерновых культур в этом году удастся не только приблизиться к 2-миллионной отметке, но и превысить ее.