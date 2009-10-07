Сумской облсовет просит вернуть Госземинспекцию

Депутаты Сумского областного совета на сессии облсовета приняли решение обратиться к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и Кабинету Министров с предложением отменить постановление Кабмина №901 от 26 августа 2009 г. «О дополнительных мерах по урегулированию земельных отношений», поскольку оно исключает возможность государственного контроля за использованием и охраной земель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании сессии председатель постоянной комиссии Сумского облсовета по вопросам бюджета, финансов, планирования, социально-экономического развития, экономики и инвестиционной политики Николай БЕРЕЗИН.

По его словам, данным постановлением внесены изменения в некоторые постановления Кабмина и признаны недействительными постановления правительства, регламентирующие деятельность Государственной инспекции по контролю за использованием и охраной земель (Госземинспекции).

Таким образом, отметил Н.БЕРЕЗИН, правительство ликвидировало Госземинспекцию и ее территориальные органы, в результате чего утрачена целостная действенная система органов государственного контроля, которая эффективно функционировала с 2002 года, о чем свидетельствуют показатели инспекторской деятельности Госземинспекции и ее территориальных органов.

Такое состояние дел, по мнению депутатов, приведет к полной утрате государственного контроля за использованием и охраной земель. При этом возникает опасность коррупции в сфере земельных отношений, а из-за отсутствия нормативно-правовой базы по вопросам осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель земельные ресурсы могут бесконтрольно разбазариваться.

В предложенном депутатами Сумского облсовета обращении, в частности, отмечается, что «с целью обеспечения действенного контроля со стороны государства за рациональным использованием и охраной земель, формирования цивилизованного и прозрачного рынка земель, обеспечения регулярных поступлений средств в бюджеты разных уровней, устранения ведомственного контроля со стороны Госкомзема за этими процессами наиболее целесообразным является усиление полномочий Госземинспекции, а не ее ликвидация».

Депутаты считают, что это возможно реализовать путем реорганизации Госземинспекции из правительственного органа государственного управления в центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого управляется и координируется Кабмином.

«Учитывая вышеприведенное, просим принять меры для отмены постановления Кабинета Министров Украины от 26.08.2009 г. № 901 «О дополнительных мерах по урегулированию земельных отношений» как такового, которое исключает осуществление контроля со стороны государства за использованием и охраной земель», – сказано в обращении.

Также депутаты решили обратиться в другие областные советы с призывом поддержать это обращение.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины своим постановлением №901 от 26 августа т.г. внес изменения в постановление №844 «Некоторые вопросы реализации права собственности на землю гражданами Украины в 2009 году», в котором пункт 5 был дополнен абзацем: «Государственному комитету по земельным ресурсам создать в центральном аппарате и в территориальных органах структурные подразделения на базе Государственной инспекции по контролю за использованием и охраной земель и ее территориальных органов, которая ликвидируются, и обеспечить в соответствии с законодательством осуществление мероприятий, связанных с их ликвидацией”.

При этом постановления Кабмина №1958 от 25 декабря 2002 года «О создании Государственной инспекции по контролю над использованием и охраной земель», а также №927 от 16 октября 2008 года «О внесении изменений в Положение о Государственной инспекцией по контролю над использованием и охраной земель» утратили силу.

Как пояснили в Госкомземе, Госземинспекция ликвидируется как правительственный орган (отдельное юрлицо) и включена в состав Госкомзема как отдельное структурное подразделение.