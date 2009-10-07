Производство пива в Украине упало

Производство пива в Украине за январь-сентябрь 2009 года снизилось на 14% против аналогичного периода 2008 г. - до 242 млн. дал.

Как передает корреспондент УНИАН, такие оперативные данные озвучила сегодня на пресс-конференции в Киеве генеральный директор «Укрпиво» Галина КОРЕНЬКОВА.

Она отметила, что первичные продажи пива за указанный период упали на 9%, а вторичные (в рознице) – более чем на 20%. При этом изменилась структура продаж – увеличивается эконом- и средний ценовые сегменты, тогда как премиальный и субпремиальный сегменты сокращаются.

По данным Г.КОРЕНЬКОВОЙ, за январь-сентябрь т.г. на 2% против аналогичного периода 2008 г. сократился экспорт украинского пива и на 11% снизился импорт пива в Украину.

Специалист пояснила, что из-за снижения производства и продаж пива сокращаются поступления от отрасли в бюджет. Она отметила, что в 2008 г. отрасль перечислила в бюджет 2,5 млрд. грн., а в текущем году поступления в бюджет, несмотря на повышение вдвое акцизов на пиво, не превысят, по прогнозам специалистов, 2,2 млрд. грн. При этом Г.КОРЕНЬКОВА подчеркнула, что если учесть смежные отрасли, то потери бюджета составят около 17 млрд. грн.

Кроме того, в связи с кризисной ситуацией в отрасли, по информации гендиректора «Укрпиво», производители свернули все инвестиционные проекты.

Она также добавила, что в связи с изменением акцизов на пиво компании вынуждены были повысить цену на продукт, и пиво подорожало в среднем на 17%.

Г.КОРЕНЬКОВА объяснила падение производства и продаж экономическими факторами (падением покупательной способности, повышением цен на пиво вследствие обесценивания национальной валюты и ухудшением финансового состояния торговых сетей), а также изменением налоговой политики в отношении пива.