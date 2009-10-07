Кабмин одобрил законопроект об отмене рыночного сбора

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект об отмене рыночного сбора с предпринимателей, торгующих на рынках Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабмина сообщила сегодня на брифинге премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что перед принятием такого решения был проведен взвешенный анализ ситуации, в которой работают предприниматели на рынках.

«Мы приняли такое решение абсолютно осознанно. Завтра до конца дня мы будем заниматься тем, чтобы профильный комитет Верховной Рады принял к рассмотрению этот законопроект, и будем настаивать на том, чтобы до конца недели Верховная Рада имела возможность проголосовать за этот законопроект», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что будет настаивать на рассмотрении данного документа в парламенте в качестве первоочередного, поскольку отмена рыночного сбора непосредственно коснется более 2 миллионов предпринимателей, работающих на рынках.

Как сообщал УНИАН, законопроект «О местных налогах и сборах» (№ 3532 от 22 декабря 2008 г.) был утвержден депутатами Верховной Рады в первом чтении. Согласно проекту закона, планируется отменить рыночный сбор. Вместо него будет введен рыночный налог, который предусматривает плату не за торговое место, а за каждый метр земельной площади, в том числе за проходы, проезды, по ставке в 20-200 раз большей, чем нынешняя ставка рыночного сбора.

Экспертная комиссия выявила ряд недоработок по данному законопроекту. По мнению народного депутата Украины IV созыва Владислава АТРОШЕНКО, объектом налогообложения должна выступать не территория, как это указано в законопроекте, а объем оборота рынка.