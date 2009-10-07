Рыночный сбор нельзя отменять без единого Налогового кодекса

Отменять рыночный сбор необходимо тогда, когда будет приниматься единый Налоговый кодекс Украины.

Такое мнение УНИАН высказала председатель Черниговского профсоюза предпринимателей Елена ВАРНАКОВА, комментируя одобрение Кабинетом Министров Украины законопроекта об отмене рыночного сбора.

По ее мнению, несмотря на желание правительства и предпринимателей отменить рыночный сбор, бюджеты должны получить компенсацию. Это, в свою очередь, может привести к усилению налогового давления или же – к отмене единого налога.

Уже сегодня появились идеи относительно хронометража выручки со стороны государства, инвентаризации товаров и так далее, сообщила Е.ВАРНАКОВА.

В то же время, отмена рыночного сбора может привести к повышению стоимости аренды земли для «рыночников».

«От отмены рыночного сбора «рыночникам» не станет лучше, однако это происходит под их одобрение», – отметила Е.ВАРНАКОВА.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшнем заседании Кабинета Министров Украины был одобрен законопроект об отмене рыночного сбора с предпринимателей, торгующих на рынках Украины.

«Мы приняли такое решение абсолютно осознанно. Завтра до конца дня мы будем заниматься тем, чтобы профильный комитет Верховной Рады принял к рассмотрению этот законопроект, и будем настаивать на том, чтобы до конца недели Верховная Рада имела возможность проголосовать за этот законопроект», – сказала премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что будет настаивать на рассмотрении данного документа в парламенте в качестве первоочередного, поскольку отмена рыночного сбора непосредственно коснется более 2 миллионов предпринимателей, работающих на рынках.