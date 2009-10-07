Пивовары призывают ВР заняться отраслью после выборов

Производители пива призывают парламент рассматривать законопроекты, регулирующие пивную отрасль, после выборов. Об этом идет речь в открытом обращении работников пивной отрасли к председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ и главам областных и местных советов, текстом которого располагает УНИАН.

В обращении говорится, что на сегодня в парламенте зарегистрировано шесть законопроектов, которые прямо касаются регуляторной политики рынка пива, в частности относительно введения дополнительных ограничений на производство и оборот пива. «Законотворческая активность народных депутатов перед новыми выборами, по нашему мнению, связана с желанием отдельных политических сил получить сомнительные политические дивиденды, не беспокоясь о возможных негативных последствиях для общества, государства и отрасли», - говорится в обращении. По мнению производителей, «принятие недоработанных законов на волне социального популизма приведет к росту безработицы, сокращению поступлений в бюджет, увеличению потребления водочных изделий».

Пивовары обратились к спикеру Верховной Рады и руководителям профильных комитетов с просьбой отложить на период до завершения президентских выборов рассмотрение законопроектов, регулирующих пивную отрасль.