Аграрии Кировоградщины намолотили 2 млн. тонн зерна

Аграрии Кировоградской области на начало октября намолотили 2 млн. тонн зерна, что на 15,6% меньше, чем год назад.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Сельскохозяйственными предприятиями собрано 1,6 тыс. тонн (на 18,1% меньше), хозяйствами населения – 399,4 тыс. тонн (на 4% меньше). В общем объеме производства зерновых культур пшеница составляет 48% (959 тыс. т), ячмень – 47,3% (946 тыс. т), гречиха – 0,7% (14,5 тыс. т), просо – 0,6% (11,4 тыс. т).

Больше всего зерна собрано сельскохозяйственными предприятиями (кроме малых) Новоукраинского (128,9 тыс. т), Александрийского (126,7 тыс. т) и Кировоградского (102,4 тыс. т) районов.

Средняя урожайность зерновых культур по области уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 6,8 ц/га и составила 27,5 ц/га.

По состоянию на 1 октября 2009 года всеми категориями хозяйств Кировоградской области зерновые и зернобобовые культуры (кроме кукурузы) собраны и обмолочены на площади 727,9 тыс. га, или 97,6% запланированного.