Австралия наращивает темпы экспорта пшеницы

Согласно данным Бюро статистики Австралии, в период с июля по август текущего сезона импорт пшеницы из страны увеличился на 18,5% - до 1,24 млн. тонн. Ключевую роль в увеличении экспортных отгрузок сыграла благоприятная ценовая ситуация на мировом рынке (низкий уровень цен), сообщает АПК-Информ.

При этом всего за 11 месяцев 2008/09 МГ (октябрь-сентябрь) экспортные поставки пшеницы из Австралии составили 13,59 млн.