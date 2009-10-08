В Индии сократился импорт растительных масел
09:26, 08 октября 2009Агро
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За минувший месяц на 4,5%
По официальным данным, по итогам сентября т.г. импорт растительныхмасел в Индию составил лишь 585,6 тыс. тонн, снизившись на 4,5% по сравнению с показателем августа. При этом согласно предварительным оценкам трейдеров, запасы данной продукции в стране за отчетный месяцсократились на 14%, сообщает АПК-Информ.
Отметим, что Индия, крупнейший импортер растительных масел в мире,увеличивает закупки данной продукции начиная с марта текущего сезона,исключением стал лишь июль и сентябрь, по итогам которых объем поставок масла в страну в сравнении с предыдущим месяцем сократился.
Добавим, что в сентябре 2008 г. импорт растительных масел в Индию на 6% превысил аналогичный показатель текущего сезона.
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