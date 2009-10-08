В Великобритании расширят посевы пшеницы

Аналитики Комитета по зерновым Великобритании (Home-Grown Cereals Authority, HGCA) прогнозируют изменение структуры посевных площадей по зерновыми в стране в 2010 г. Так, ввиду снижения конкурентоспособности озимого ячменя в Великобритании площадь сева данной культуры сократится, при этом посевная площадь пшеницы в стране напротив увеличится на 10-15% - до 2-2,1 млн. га, сообщает АПК-Информ.

Напомним, что в текущем сезоне наблюдалась обратная тенденция - расширение посевов ячменя под урожай 2009/10 МГ обусловило сокращение площадей сева пшеницы в стране. Посевы пшеницы сократились на 9,6% (197 тыс. га) - до 1,85 млн. га, а площадь сева ячменя увеличилась на 333 тыс. га (13,4%) - до 1,14 млн. га. В частности, рост площадей под озимой зерновой составил 3,5 тыс. га, или 0,9%.