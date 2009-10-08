В РФ снижается импорт продовольствия

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), поставки иностранных продуктов питания в 2009 году неуклонно сокращались. В частности, импорт мяса упал на 26,5%, импорт сахара-сырца сократился на 34%, а наибольшее снижение показал импорт сгущенного молока и сливок - почти 90%. Уход иностранных товаров с рынка открыл новые возможности для российских производителей - они дружно повысили цены, пишут АгроНовости со ссылкой на «gzt.ru».

Федеральная таможенная служба обнародовала данные по объему импорта за восемь месяцев 2009 года. Согласно отчету ведомства, импорт практически всех продуктов питания, поставляемых из ближнего и дальнего зарубежья, существенно снизился.

Импорт мяса сократился до 757,3 тыс. тонн ($2,5 млрд). Импорт мяса птицы составил 556,5 тыс. тонн ($ 615,3 млн) против 787,5 тыс. тонн ($807,4 млн) за январь - август прошлого года. Снижение поставок произошло из-за уменьшения квот и ряда технических проблем. К примеру, Россия в нынешнем году настаивала на запрете ввоза мяса, при обработке которого использовался хлор.

По словам А. Давлеева, вице-президента Международной программы развития птицеводства Совета США по экспорту домашней птицы и яиц, сокращение импорта привело к росту цен - у российских производителей стало меньше конкурентов, и в таких условиях они едва способны удовлетворить существующий спрос. В итоге, по подсчетам Давлеева, отпускные цены на куриную тушку у российских производителей в 2009 году в среднем на 10 - 15 рублей выше, чем годом ранее. «Причем сегодняшние цены продержатся около месяца, потом их снова ожидает рост», - прогнозирует Давлеев.

Большое снижение иностранных поставок - на 44% - было зафиксировано ФТС по ввозу сахара сырца. Импорт этого продукта снизился до 1,19 млн тонн ($ 459,9 млн). При этом, по данным Росстата, за последние девять месяцев сахар подорожал на 50,6%. «В этот год мы вошли с рекордными запасами сахара, примерно размером в 3 млн тонн. Мировой рынок тем временем за неполный год вырос в 2,5 раза и продолжает расти (имеются в виду цены на мировом рынке). В итоге рост рынка и наличие избыточных запасов привели к отрицательной марже, импортировать сырец стало убыточно», - объясняет снижение объемов импорта ведущий эксперт рынка сахара Института конъюнктуры аграрных рынков ( ИКАР) Е. Иванов. При этом распродажа сахарных запасов не привела к снижению цен - в этом отношении российский рынок ориентирован на мировой, отмечает Иванов.

Самые заметные перемены произошли в сегменте сгущенного молока и сливок, импорт этих продуктов упал на 88%, до 2,2 тыс. тонн. Но рынок, похоже, не заметил такого пике. «Сгущенка давно импортировалась в основном из Белоруссии с Рогачевского комбината. Так как в текущем году был введен запрет на белорусскую продукцию, показатель значительно снизился», - отмечает исполнительный директор Молочного союза России В. Лабинов. Но, по его словам, потребитель практически не заметил исчезновения продукта.

Согласно таможенной статистике, падение импорта произошло и в таких сегментах, как рыба, фрукты и цитрусовые, сливочное масло. При этом выросли лишь поставки кофе, но незначительно - на 15%, до 55,4 тыс. тонн (на $ 149,8 млн).

Экспорт российской пшеницы вырос в 2,5 раза.

Согласно обнародованной статистике Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт пшеницы за истекшие восемь месяцев 2009 года составил 9,8 млн тонн (на $ 1,6 млрд) против 3,9 млн тонн (на $ 1,1 млрд) за аналогичный период прошлого года. Рост показателей обусловлен тем, что в первой половине 2008 года экспорт практически отсутствовал. До 30 июня 2008 года в России действовала экспортная пошлина на пшеницу в размере 40%, но не менее 105 евро за тонну. Тем временем по итогам сельскохозяйственного года (длится с 1 июля по 1 июля) экспорт ожидает снижение. «Сейчас пока показатели идут вровень с прошлым сезоном, но из-за высокого предложения на мировом рынке и, как следствие, низкого уровня цен экспорт снизится уже довольно скоро», - полагает исполнительный директор аналитического центра «СовЭкон» А. Сизов младший. По его прогнозу, в 2009 сельхозгоду экспорт пшеницы должен составить 15 - 19 млн тонн зерна. В прошлом году экспорт был рекордным и составил, по данным «СовЭкона», 23 млн тонн.

Замещение импортного продовольствия отечественным не делает его доступнее для потребителя.