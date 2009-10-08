В Кировоградской области озимыми засеяно свыше 360 тыс. га

Кировоградской области сельскохозяйственными предприятиями (кроме малых) под урожай 2010 года засеяно озимыми культурами на зерно и зеленый корм (включая рапс) 360,8 тыс. га, что почти на четверть больше, чем на 1 октября 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Зерновые культуры посеяны на площади 258,5 тыс. га (в 1,5 раза больше), рапс озимый на зерно – на площади 100,6 тыс. га (на 9,7% меньше).

Под посев озимых культур сельскохозяйственными предприятиями внесено 77,8 тыс. ц минеральных удобрений. Доля удобренных земельных площадей составляет 46,4%, из расчета на 1 га внесено 21,6 кг удобрений.

Вспашка под зябь проведена на площади 186,8 тыс. га, что в 1,4 раза больше, чем на соответствующую дату 2008 года.