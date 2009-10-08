Морпорт Актау перевалил в сентябре почти 50 тыс. тонн зерна
11:30, 08 октября 2009Агро
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122% от плана
В сентябре т.г. РГП "Актауский международный морской торговый порт" (Казахстан) перевалило 1127,8 тыс. тонн сухих и нефтеналивных грузов, что составило 99,9% от плановых показателей. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба порта, сообщает АПК-Информ.
В том числе было перевалено 48,8 тыс. тонн зерна, что составляет 122% от плана.
По итогам работы за 9 месяцев 2009 г. Актауским международным морским торговым портом было обработано свыше 10,2 млн. тонн сухих и нефтеналивных грузов, что составляет 109,8% от плана.
При этом общая перевалка сухих грузов составила 1817,5 тыс. тонн, из них перевалка зерна – 402,4 тыс. тонн.
За 9 месяцев 2009 г. было обработано 1521 судно.
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