Морпорт Актау перевалил в сентябре почти 50 тыс. тонн зерна

В сентябре т.г. РГП "Актауский международный морской торговый порт" (Казахстан) перевалило 1127,8 тыс. тонн сухих и нефтеналивных грузов, что составило 99,9% от плановых показателей. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба порта, сообщает АПК-Информ.

В том числе было перевалено 48,8 тыс. тонн зерна, что составляет 122% от плана.

По итогам работы за 9 месяцев 2009 г. Актауским международным морским торговым портом было обработано свыше 10,2 млн. тонн сухих и нефтеналивных грузов, что составляет 109,8% от плана.

При этом общая перевалка сухих грузов составила 1817,5 тыс. тонн, из них перевалка зерна – 402,4 тыс. тонн.

За 9 месяцев 2009 г. было обработано 1521 судно.