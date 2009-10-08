МинАПК изменило интервенционные цены на зерно

Министерство аграрной политики Украины своим приказом №705 от 25 сентября 2009 г. изменило минимальные и максимальные интервенционные цены на объекты государственного ценового регулирования в 2009/2010 маркетинговом году. Текст приказа опубликован на сайте парламента.

Документом устанавливаются следующие цены. На пшеницу мягкую группы "А": 1 кл. минимальная - 1501,76 грн./т, максимальная - 1851,67 грн./т; 2 кл. - 1418,32 грн./т. и 1748,79 грн./т соответственно; 3 кл. - 1251,43 грн./т и 1543,02 грн./т. На пшеницу мягкую группы "Б": 4 кл. - 1134,61 грн./т и 1398,98 грн./т; 5 кл. - 967,83 грн./т и 1193,34 грн./т. Пшеницу мягкую 6 кл. - 900 грн./т и 1109,70 грн./т. Пшеницу твердую: 1 кл. - 1651,96 грн./т и 2036,87 грн./; 2 кл. - 1551,83 грн./т и 1913,40 грн./т, 3 кл. - 1418,32 грн./т и 1748,79 грн./т, 4 кл. - 1268,12 грн./т и 1563,59 грн./т, 5 кл. - 1051,28 грн./т и 1296,22 грн./т.

На рожь (озимую и яровую): 1 кл. - 1112,81 грн./т и 1372,09 грн./т, 2 кл. - 1016,86 грн./т и 1253,82 грн./т, 3 кл. - 882,54 грн. и 1088,17 грн./т.

На ячмень: 1 кл. (для продовольственных целей) - 1050 грн./т и 1317,19 грн./т, 2 кл. (для производства солода в спиртовом производстве) - 1015,88 грн./т и 1177,12 грн./т, 3 кл. (для кормовых целей) – 900 грн./т и 985 грн./т.

На кукурузу: 1 кл. (для продуктов детского питания), 2 кл. (для использования на пищевые концентраты и продукты) и 2 кл. (для производства крупы и муки) - 1175 грн./т и 1362 грн./т; 3 кл. (для производства крахмала и патоки) - 1140 грн./т и 1321 грн./т, 3 кл. (для кормовых потребностей) - 850 грн./т и 985 грн./т.