Урожай зерна в РФ может превысить 95 млн тонн

Урожай зерна в этом году в России ожидается в объеме более 90 миллионов тонн, при этом некоторые эксперты прогнозируют урожай даже на уровне 95-97 миллионов тонн, сообщил в четверг первый вице-премьер РФ Виктор Зубков на торжественной церемонии вручения госнаград работникам АПК, сообщает РИА Новости..

"Мы не понаслышке знаем, что работать-то стало сложнее - появились финансовые проблемы, но не только для сельского хозяйства, но и других отраслей", - заметил первый вице-премьер. Однако, подчеркнул он, "сельское хозяйство стало привлекательным бизнесом, и, несмотря на трудности, рост производства есть, хорошие темпы - в пищевой и перерабатывающей промышленности".

"Сегодня сельское хозяйство выходит на новые рубежи, на уровень европейских стандартов, а где-то даже и покруче", - заметил он.

Обращаясь к лауреатам госнаград, первый вице-премьер отметил, что среди них есть представители разных профессий. "Но всех объединяет одно качество - вы умеете и любите работать на селе и для села. Земля российская богата людьми, отдающими ей все свои силы, знания и умение", - добавил он.

Награждение лауреатов традиционно проходит в преддверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Зубков вручил сегодня 25 государственных наград, которые получили как руководители крупных сельхозпредприятий, федеральные чиновники, так и тракторист, доярка и слесарь-оператор.

Ордены Почета из рук первого вице-премьера получили президент ОАО "Черкизовский мясоперерабатывающий завод" Игорь Бабаев и начальник Управления делами федерального агентства лесного хозяйства Юрий Дорошин. Орден Дружбы был вручен ректору Волгоградской государственной сельскохозяйственной академии Алексею Овчинникову и директору департамента Минсельхоза РФ Анатолию Венедюхину.

Кроме того, Зубков вручил медали ордена "За заслуги перед отечеством" второй степени, медали "За труды по сельскому хозяйству". Некоторые работники получили почетные звания - Заслуженного агронома, Заслуженного ветеринарного врача, Заслуженного работника сельского хозяйства РФ и другие.