Рыночных торговцев заставят страховать товар

Правительство хочет ограничить количество проверок торгующих на рынках предпринимателей, размежевать ревизии непосредственно продавцов и рынка как субъекта хозяйственной деятельности, а также ввести страхование товара и проводить «хронометражи выторга», сообщает еженедельник «Комментарии:».

Об этом идет речь в проекте постановления Кабинета министров Украины «Об осуществлении проверок на рынках Украины».

В соответствии с проектом, пожарные, санэпидемслужба, органы ветеринарной медицины, органы по вопросам аграрной политики и органы внутренних дел могут проверять только компании-владельцы рынков. Самих продавцов смогут ревизовать только налоговая служба и соцфонды. Еженедельник отмечает, что на торговцев как субъектов малого и среднего бизнеса распространяется действие постановления Кабмина №502 от 21 мая 2009 года, которым до конца следующего года введен мораторий на проведение проверок мелких предпринимателей (за исключением инспекторов ГНАУ и СЭС). Контролеров обяжут извещать мелких торговцев о своем визите специальным письмом, которое направляется по их местожительству, и проводить проверки без препятствования хозяйственной деятельности.

Однако, по мнению предпринимателей, последнее требование является декларативным. «Все равно будут закрывать торговые точки на проверку. Ведь если приходит контролер, вызывают владельца, начинают выяснять. В это время никто, понятно, не работает. Из-за таких проверок теряется до 15% всего рабочего времени и приблизительно столько же недополученного выторга», - рассказал руководитель Черкасского областного профсоюза работников торговли, общественного питания и услуг Леонид ЗАПОРОЖЕЦ.

Исполнительный директор Ассоциации хмельницких рынков Александр СНИХОВСКИЙ считает, что даже новый порядок рыночных проверок не помешает контролерам проверять торговцев в любой момент. «В соответствии с законодательством, которое регламентирует обращения граждан, и о защите прав потребителей, проверяющие обязаны реагировать на жалобы физических лиц. Основанием для проверки может стать жалоба покупателя, причем не важно - вымышленная или реальная», - поясняет он.

Кроме того, в соответствии с документом, проверки должны проводиться на основании реестров подписанных договоров аренды и субаренды торговых мест, чего практически нигде на украинских рынках не делают. (Это стало обязательным для бизнеса только в конце июля, в соответствии с постановлением Кабмина №868 «Некоторые вопросы организации деятельности продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков».) До этого момента, чтобы не показывать реальные объемы оплаченного рыночного сбора и снять с себя лишнюю ответственность, владельцы рынков «светили» официально договоры аренды лишь с незначительным количеством продавцов, иногда не больше 10%.

Как пишут «Комментарии:», по-настоящему беспокоит предпринимателей положение, в соответствии с которым в рамках плановых и внеплановых проверок торговцев проводятся «обследования, хронометражи выторга, инвентаризация товаров». «Система упрощенного налогообложения, по которой работают абсолютное большинство продавцов, не предусматривает каких-то дополнительных методов контроля. А на что намекают авторы документа, говоря о «хронометражах выторга», - на кассовые аппараты? Но их наличие для «упрощенчества» не предусмотрено ни в одном законе», - отмечает А.СНИХОВСКИЙ.

Потенциально опасна и выписанная в документе рекомендация торговцам страховать свое имущество. По мнению Л.ЗАПОРОЖЦА, это приведет к тому, что на каждый рынок дадут разнарядку - обеспечить определенное количество застрахованных в конкретной СК. «Налоговая или местная администрация будут «прессовать» рынок, а его владелец в свою очередь - предпринимателей, пока не достигнут желаемого. Если мелкие торговцы ослушаются - с ними просто не подпишут впоследствии договора аренды», - убежден руководитель Черкасского областного профсоюза работников торговли, общественного питания и услуг.