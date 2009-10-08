Эксперт: рентабельность сахзаводов должна составлять 30%

Для восстановления сахарной отрасли необходимо, чтобы рентабельность сахарных заводов составляла 30%.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал руководитель ЧП «Кряж» (Винницкая обл.) Иван МОВЧАН.

По его словам, для того чтобы производство сахара было рентабельным, его себестоимость должна составлять 5,5-5,8 грн./кг, а продажная цена – 7,5-8 грн./кг.

И.МОВЧАН отметил, что в мире цена сахара сейчас упала, тем не менее наблюдается его дефицит в объеме 10-12 млн. тонн. «Поэтому до конца года стоимость сахара снова вырастет», – прогнозирует эксперт.

По мнению руководителя ЧП «Кряж», поспособствовать восстановлению сахарной отрасли могло бы возобновление кредитования, а также внедрение схемы дотаций государства на приобретения сахарными заводами техники для модернизации производства.

Справка УНИАН. Частное предприятие "Кряж" создано в 1999 году на базе хлебопекарного цеха в Крыжополе (Винницкая обл.). Предприятие владеет сахарными заводами "Капустянский сахар", "Моевский сахар" и "Соколовский сахар" в Винницкой области мощностью соответственно 150, 250 и 250 тонн сахара в сутки. Также "Кряж" также владеет 20 агроформированиями в пяти районах Винницкой области, которые обрабатывают около 35 тыс. га сельхозугодий.

В 2008 году «Кряж» увеличил чистую прибыль на 31,77% по сравнению с 2007 годом – до 3,028 млн. грн., увеличив чистый доход (выручку) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) на 23,4% – до 155,422 млн. грн.

В І полугодии 2009 года ЧП «Кряж» сократило прибыль на 43,7% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 0,699 млн. грн.