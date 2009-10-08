В Житомирской обл. начата уборка сахарной свеклы

В Житомирской области начата уборка сахарной свеклы. По состоянию на 1 октября свекла убрана на площади 0,4 тыс. га, что составляет 4% от плана.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщил зампредседателя Житомирской облгосадминистрации по вопросам АПК Николай ДЕЙСАН.

По его словам, аграрии области собрали 8,7 тыс. тонн сахарной свеклы при средней урожайности в 243 ц/га.

В целом по области общая площадь посевов сахарной свеклы составляет 10,6 тыс. га, в том числе в сельхозпредприятиях - 9,8 тыс. га. ((на уровне прошлого года).