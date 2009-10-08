На Житомирщине зерновые убраны на 343,4 тыс. га

В Житомирской области зерновые включительно с кукурузой на зерно собраны на площади 343,4 тыс. га, что составляет 86% от общих площадей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Житомирской облгосадминистрации.

По словам заместителя председателя Житомирской ОГА по вопросам агропромышленного комплекса Николая ДЕЙСАНА, в области уже намолочено 926 тыс. тонн зерна нового урожая, что на 106 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рапс обмолочен на площади 29,2 тыс. га, намолочено 59,2 тыс. тонн, урожайность составляет 20,3 ц/га.

Кроме того, аграрии уже намолотили 371 тонну семян многолетних трав.