Банк “Национальные инвестиции” дал 15 млн. грн. кредита

Банк “Национальные инвестиции” предоставил кредит в размере 15 млн. грн. ОАО “Литинский молочный завод”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в сообщении предприятия.

Согласно сообщению, решение о получении кредита было принято на заседании наблюдательного совета ОАО “Литинский молочный завод”.

Кредит предоставлен под 18% годовых сроком на 16 месяцев. Он будет предоставляться несколькими траншами. Дата открытия кредитной линии - 6 октября 2009 г.

Кредит должен быть возвращен денежными средствами путем их перечисления на ссудный счет банка, по свободному графику возврата средств, но не позже, чем 28 января 2011 года.

Активы общества в залог не предоставлялись. Способ обеспечения кредита - депозитный договор между банком и акционером ОАО “Литинский молочный завод”, который имеет контрольный пакет акций общества и обеспечивает залог в виде имущественных прав, которые ему принадлежат согласно данному договору.

Соотношение суммы кредита к стоимости активов общества на начало 2009 года составляет 34,708%, а суммы транша - 6,710%.

Целевое назначение средств, полученных по кредиту, - пополнение оборотных средств общества для расчетов за сырье, приобретение материалов и т.п.

Справка УНИАН. ОАО "Литинский молочный завод" (г. Литин Винницкой обл.) специализируется на выпуске молочной продукции под торговой маркой "Билозгар". Ассортимент предприятия составляют твердые сыры, мягкие сыры, сливочное масло, сухое молоко, цельномолочная и кисломолочная продукция.

83,24% акций предприятия принадлежат Петру ТИХОНЮКУ.

Литинский молочный завод 2008 год завершил с убытками 0,152 млн. грн. против 3,279 млн. грн. прибыли в 2007 году, сократив чистый доход (выручку) от реализации продукции на 4,04%, или на 4,047 млн. грн., по сравнению с 2007 годом - до 96,068 млн. грн.