Аграрии Житомирской обл. собрали лен-долгунец на 792 га
15:10, 08 октября 2009Агро
1
Это 90% площадей
Аграрии Житомирской области собрали лен-долгунец на 792 га, или на 91% засеянных площадей.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Николай ДЕЙСАН.
По его словам, льнозаводам региона уже сдано на переработку 2,5 тыс. тонн сырья.
"Средняя урожайность льна с гектара составляет 8 ц - на уровне прошлого года", - сказал зампредседателя Житомирской ОГА.
Он напомнил, что т.г. в Житомирской области против прошлого года площади посева льна-долгунца уменьшены на 1,4 тыс. га (на 61%) и к уборке подлежат только 0,9 тыс. га этой культуры.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter