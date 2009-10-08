Аграрии Житомирской обл. собрали лен-долгунец на 792 га

Аграрии Житомирской области собрали лен-долгунец на 792 га, или на 91% засеянных площадей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Николай ДЕЙСАН.

По его словам, льнозаводам региона уже сдано на переработку 2,5 тыс. тонн сырья.

"Средняя урожайность льна с гектара составляет 8 ц - на уровне прошлого года", - сказал зампредседателя Житомирской ОГА.

Он напомнил, что т.г. в Житомирской области против прошлого года площади посева льна-долгунца уменьшены на 1,4 тыс. га (на 61%) и к уборке подлежат только 0,9 тыс. га этой культуры.