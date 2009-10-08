На Кировоградщине производство картофеля уменьшилось на 10,6%

По состоянию на начало октября 2009 года производство картофеля в Кировоградской области уменьшилось на 10,6% - до 426,2 тыс. тонн, овощей открытого грунта – на 10,8% - до 176,8 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Урожайность картофеля составила 100 ц с 1 га, других овощей – 130 ц с 1 га. Производство картофеля и овощей сосредоточено в хозяйствах населения на 99,9% и 92,3%, соответственно.

Сахарная свекла (фабричная) собрана на площади 3,6 тыс. га (30,3%). Выкопано 110,6 тыс. тонн сладких корней, что на 21,2% меньше, чем на аналогичный период прошлого года при урожайности 306 ц с 1 га (378 ц/га в 2008 году).