Акты получили 42% землепользователей

Акты на право собственности на землю получили в Черкасской области только 42% землепользователей региона.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник Главного управления Госкомзема в Черкасской области Владимир БИЛЫК, в пользовании черкасщан находится свыше 200 тысяч гектаров земли. Лучше всего процесс приватизации земли налажен в Черкасском, Жашковском, Монастырыщенском и Каневском районах. Хуже всего - в Уманском и Золотоношском районах.

По мнению главы Черкасского облсовета Владимира ГРЕСЯ, работа по выдаче государственных актов на право собственности на земельный участок в Черкасской области ведется неудовлетворительно.

Для получения Государственного акта на право собственности на земельный участок гражданам необходимо подать заявление о выдаче такого акта к сельскому, поселковому, городскому председателю или уполномоченному им лицу, которое обеспечивает организацию приема таких заявлений в каждом населенном пункте.

Под действие постановления Кабмина подпадают земельные участки для строительства и обслуживание жилых домов и хозяйственных сооружений (приусадебные земельные участки); ведение личного крестьянского хозяйства в пределах населенных пунктов; для садоводства.