В Винницкой обл. намолочено 2,5 млн. тонн зерна

По состоянию на 1 октября т.г., всеми категориями хозяйств Винницкой области из зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу) намолочено 2504,3 тыс. тонн зерна, что меньше на 4,4%, чем на соответствующую дату 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

По сообщению, в т.ч. сельскохозяйственными предприятиями намолочено 2181,6 тыс. тонн (на 5,6% меньше), хозяйствами населения - 322,7 тыс. тонн (на 5,0% больше).

Наибольшие намолоты зерна получены сельскохозяйственными предприятиями Казатинского (134,9 тыс. тонн), Погребищенского (128,0 тыс. тонн), Хмельницкого (127,8 тыс. тонн) районов.

На начало октября т.г. хозяйствами всех форм хозяйствования собрано кукурузы на зерно 122,3 тыс. тонн при средней урожайности 48,8 ц с га (против 27,5 тыс. тонн и 56,1 ц с га к 1 октября 2008 г.); семян подсолнечника - 162,5 тыс. тонн при урожайности 23,7 ц с га (против 23,9 тыс. тонн и 19,0 ц с га); сахарной свеклы - 306,0 тыс. тонн при урожайности 280 ц с га (против 274,8 тыс. тонн и 374 ц с га в прошлом году), рапса - 264,7 тыс. тонн при средней урожайности по 21,8 ц с га.

На территории Винницкой области около 2 млн. га сельскохозяйственных земель.