Аграрии Луганской области завершили сев озимых культур.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении агропромышленного развития облгосадминистрации, озимой пшеницей засеяно 304 тыс. га, озимым ячменем и рожью - 20 тыс. га и 7 тыс. га соответственно. Кроме того, посеяно 13,4 тыс. га озимого рапса.

Специалисты управления отмечают, что посевная кампания этого года проводилась в чрезвычайно сложных погодных условиях, вследствие чего сев велся в основном в сухой грунт. Однако дожди, которые прошли по территории области 2-3 октября, позволили получить всходы на всей засеянной площади.