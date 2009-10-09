13-14 октября в Украине ожидается похолодание

13-14 октября в связи со вторжением холодного арктического воздуха с севера России ожидается резкое похолодание: температура снизится ночью до 0-6° мороза (13 октября в северных и центральных областях 1-7° тепла), днем до 3-8° тепла; в южной и восточной части 13 октября ночью 8-13°, днем 9-16° тепла, 14 октября ночью 4° тепла -1° мороза, днем 5-12° тепла.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, одновременно пройдут дожди, а в западных, северных и центральных областях - местами с переходом в мокрый снег.

15-16 октября в Украине сохранится холодная погода, преимущественно без осадков.

Завтра, 10 октября, сохранится переменная облачность, без осадков. Лишь ночью в восточных областях и Приазовье, а днем в западных областях местами возможны небольшие дожди, на Закарпатье и в Карпатах - умеренные. Ветер северо-восточный с переходом днем на Правобережье в юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на востоке - до 9°, днем 11-16°; на Закарпатье ночью 6-11°, днем 17-22°; в южной части ночью 8-13°, на побережье Крыма до 15°, днем 14-19°, в Одесской области и Крыму - до 21° тепла.

В Киевской области 10 октября будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом в юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 1-6° тепла, днем 11-16°. По г. Киеву температура ночью 3-5° тепла, днем 13-15°.