Житомирская обл. получила 83% запланированных госдотаций

Министерство аграрной политики Украины по состоянию на 1 октября 2009 года направило в Житомирскую область 51,6 млн. грн. на финансирование целевых программ агропромышленного комплекса (АПК), что составляет 83% от годового объема поступлений.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации по вопросам агропромышленного комплекса Николай ДЕЙСАН.

По его словам, за счет средств Госбюджета в регионе финансируется 21 целевая программа. В частности, из полученных средств 7,2 млн. грн. поступило в рамках программы по осуществлению финансовой поддержки АПК через механизм удешевления кредитов, причем 5 млн. грн. уже освоено.

Средства на поддержку АПК региона предусмотрены и в областном бюджете.

Так, на 1 октября в нем на финансирование трех программ предусмотрено 3,2 млн. грн., уже освоено – 1,2 млн. грн. Кроме того, в регионе успешно реализуется комплексная программа развития молочного скотоводства области до 2015 года. По ней уже направлено в АПК 150 тыс. грн., что составляет 100% плановых поступлений.