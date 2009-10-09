АМК оштрафовал ряд херсонских компаний

Херсонское областное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) оштрафовало ряд херсонских компаний за антиконкурентные согласованные действия во время тендеров на поставку продуктов питания в медучреждения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе отделения АМКУ в области, в частности, возбуждено дело относительно МЧП «Ритм» и ЧП Ганецкой Л.В. и ЧП Олюниной С.Д. по признакам антиконкурентных согласованных действий - предприниматели согласовали тендерные предложения во время проведения Херсонской областной инфекционной больницей процедуры торгов по закупке продуктов питания. Поскольку это могло привести к искажению результатов торгов, Отделение АМКУ проводит расследование.

Также Херсонское областное отделение АМКУ возбудило дело относительно МЧП «Агробизнеслюкс», ПФ «Аспект» и ЧП Ценкер И.И. по признакам антиконкурентных согласованных действий - участники данного тендера по закупке Херсонской детской областной больницей продуктов питания согласованно формировали тендерные предложения. Такие действия могли привести к искажению результатов торгов. Расследование по делу продолжается.