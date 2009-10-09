ТМ «Ruslada» начала производство глазированного зефира «Мон Шер». Об этом УНИАН сообщил глава пресс-службы ГК «Петрус» Александр Петруленков.

Сообщается, что зефир – продукт, содержащий много углеводов при практически полном отсутствии жиров. Из компонентов, входящих в состав зефира, наиболее полезен агар, добываемый из морских водорослей. Он содержит много йода и способствует выводу из организма радионуклеидов и солей тяжелых металлов.

Линейка «Мон Шер» включает глазированный зефир с ванильным вкусом «Непревзойденный! И клубничным вкусом «Изысканный».

Особенностью продукта является то, что в его производстве используется шоколадная, а не кондитерская глазурь и натуральные ингредиенты.

Справка УНИАН. Группа компаний „Петрус”, объединяет десятки торгово-промышленных компаний разных сфер бизнеса: производства алкогольных напитков, кондитерских и бисквитных изделий, сельскохозяйственной продукции, таможенно-складских услуг, рекламы, дистрибуции ликероводочных изделий, продуктов питания, косметики, инвестиционных проектов в сфере строительства коммерческой и жилой недвижимости.

ГК „Петрус” представляет известные в Украине и мире торговые марки: «Статус», «Горилочка», «Златогор», «Кропива», «Давний рецепт», «Світ ласощів», «Домашнє свято», «Руслада», «SunMille» и др. Свою продукцию экспортирует в более двадцати стран мира: Россию, Китай, США, Канаду, Израиль, Испанию, Германию, Польшу, страны Балтии, Казахстан, Армению, Азербайджан и др.