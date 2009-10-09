Упразднение рыночного сбора сняло бы двойной налог

Упразднение рыночного сбора, которое предлагает Кабинет министров, сняло бы двойное налогообложение с «рыночников», поскольку, кроме данного сбора они платят еще и единый налог.

Такое мнение УНИАН высказал первый заместитель директора ООО «Седьмой километр» Анатолий БЕРЛАГИН.

Предприниматель отмечает, что поддерживает данную инициативу правительства, однако пока еще неизвестно, за счет чего местным бюджетам будут компенсированы данные поступления. По его словам, в Украине местные бюджеты некоторых областных центров до 40% формируются за счет рыночного сбора. Например, рынок «Седьмой километр» в прошлом году перечислили по данному сбору 11 млн. грн.

Также А.БЕРЛАГИН подчеркнул то, что рыночный сбор не распространялся на торговые центры.

Как сообщал УНИАН, 7 октября на заседании Кабинета министров Украины был одобрен законопроект об отмене рыночного сбора с предпринимателей, торгующих на рынках Украины.

«Мы приняли такое решение абсолютно осознанно. Завтра до конца дня мы будем заниматься тем, чтобы профильный комитет Верховной Рады принял к рассмотрению этот законопроект, и будем настаивать на том, чтобы до конца недели ВР имела возможность проголосовать за этот законопроект», – сказала премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что будет настаивать на рассмотрении данного документа в парламенте в качестве первоочередного, поскольку отмена рыночного сбора непосредственно коснется более 2 миллионов предпринимателей, работающих на рынках.