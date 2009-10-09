В Винницкой обл. засеяно озимыми почти 530 тыс. га

Сельскохозяйственные предприятия Винницкой области засеяли озимыми 529,147 тыс. га.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Винницкого областного совета Григорий ЗАБОЛОТНЫЙ.

Он отметил, что аграрии посеяли озимый рапс на площади 130,156 тыс. га, что составляет 100,1% от запланированных 130,021 тыс. га.

Также посеяно 336,757 тыс. га озимой пшеницы, 5,742 тыс. га ржи, 27,112 тыс. га ячменя и 0,21 тыс. га тритикале.

Как сообщал УНИАН, сельскохозяйственные предприятия Винницкой области в 2009 году планировали сократить площади посевов озимых на 1,44% или на 7,6 тыс. га, по сравнению с 2008 годом, - до 519,6 тыс. га.

Всего на территории Винницкой области 1,7 млн. га сельскохозяйственных земель.