Завтра в Украине, кроме юга, ожидаются дожди

Завтра в западных областях Украины ожидается дождь (днем сильный), кое-где с грозой, в северных, местами в центральных и восточных областях, небольшой дождь.

Температура ночью 4-9°, днем 12-17°, в Закарпатье до 20°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В южной части переменная облачность, без осадков, температура ночью 10-15°, днем 18-23°. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат до 24 м/с.

В Киевской области в воскресенье ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 12-17°. В Киеве температура ночью 6-8°, днем 13-15°.