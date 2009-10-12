Кабмин увеличил минимальные розничные цены на ряд видов алкоголя

Кабинет министров Украины своим постановлением увеличил минимальные розничные цены на некоторые виды алкогольных напитков отечественного производства, в частности, на водку и коньяк.

Соответствующее постановление Кабмина (№1055 от 23 сентября) опубликовано в субботу в газете «Урядовый курьер».

В частности, минимальные цены на некоторые виды алкогольных напитков отечественного производства изменились следующим образом (за 1 литр 100% спирта):

- на водку и ликероводочные изделия:

розничная цена – увеличилась на 28,3% - с 70 грн. до 89,8 грн.

оптово-отпускная цена - увеличилась на 16,7% - с 58,33 грн. до 68,05 грн.

- коньяк 3 звезды:

розничная цена – увеличилась на 5,3% - с 125 грн. до 131,6

оптово-отпускная цена - снизилась на 8,5% - с 104,17 грн. до 95,35 грн.

- коньяк 4 звезды:

розничная цена – увеличилась на 4,8% - с 140 грн. до 146,7 грн.

оптово-отпускная цена – снизилась на 8,9% - с 116,67 грн. до 106,3 грн.

- коньяк 5 звезд:

розничная цена – увеличилась на 4,2% - с 160 грн. до 166,7 грн.

оптово-отпускная цена – снизилась на 9,4% - с 133,33 грн. до 120,8 грн.

- другие спиртовые дистилляты и спиртные напитки:

розничная цена – увеличилась на 5,3% - с 125 грн. до 131,6 грн.

оптово-отпускная цена - снизилась на 8,5% - с 104,17 грн. до 95,35 грн.

Данное постановление вступает в силу через 10 дней со дня опубликования.

Как сообщалось, Кабмин ввел минимальные розничные и оптово-отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков украинского производства с 15 ноября 2008 года.