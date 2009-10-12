«Нибулон» откроет 2 элеватора в Полтавской области

ООО СП «Нибулон» завершает строительство двух элеваторов в Глобино и Ромодан (Полтавская обл.) и 14 октября планируется их торжественное открытие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил губернатор Полтавской области Валерий АСАДЧЕВ.

По его словам, в Глобино объем хранения зерна на элеваторе составит 66 тыс. тонн, а мощности по приему и отгрузке – 5 тыс. тонн в сутки.

«В итоге, комплекс в Глобино позволит в сезон переработать около 200-250 тыс. тонн зерновых и масличных культур. Стоимость строительства составляет 70 млн. грн., здесь будут созданы 60 новых высокооплачиваемых рабочих мест», - заявил губернатор.

По его словам, в Полтавской области на сегодня «в работе всего семь точек». Кроме Глобино и Ромодана, планируется в ближайшее время начать строительство в Градижске и Кременчуге.

«Там уже достигнута договоренность относительно отведения земельных участков. В Кременчуге речь идет о частном порте. В свое время переговоры были проблематичными, но жизнь и кризис внесли свои коррективы в переговоры. Так что я жду, когда начнется строительство", - сказал В.АСАДЧЕВ.

"По плану компания должна построить еще элеваторы в Марьяновке Глобинского района, Артемовцах Чутовского района. Сейчас я дал поручение искать участок под строительство в Гадяче», - добавил В.АСАДЧЕВ.

Губернатор заявил, что этот год является для области переломным, так как со строительством элеваторов Полтавская область станет полностью независимой от мест хранения зерна. «Если учитывать, что через элеваторы идет оборот, точнее три оборота зерна в год, то это почти 4,5 миллиона тонн зерна. Добавьте еще элеваторы на 2,5 миллиона тонн, которые у нас уже есть - область сможет без проблем хранить зерно на собственных элеваторах. А когда будут построены два перевалочных пункта на Днепре, то мы сможем делать транзит зерна с севера и востока страны. И больше не надо заходить в другие порты, ведь зерно из речных терминалов грузится на баржи класса «река-море» и сразу отправляется за границу. Стоимость транспортировки Днепром в четыре раза дешевле, чем по железной дороге. Поэтому мы сегодня решаем колоссальную стратегическую задачу, а прибыли от этих инвестиций будут работать на область", - заявил губернатор.

Справка УНИАН. ООО СП «Нибулон» является одним из крупнейших национальных сельскохозяйственных товаропроизводителей, насчитывает 36 филиалов (в Николаевской, Луганской, Винницкой, Хмельницкой, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Житомирской областях) и порядка 70 тыс. гектаров обрабатываемой земли, арендованной более чем у 25 тыс. собственников земельных паев. Инвестиции компании в аграрный сектор Украины за 18 лет существования предприятия составили более 3 млрд. гривень.

В 2009 году компания начала реализацию масштабного инвестиционного проекта стоимостью 150 млн. долларов США. Этот проект включает строительство собственного флота и строительство элеваторов.

Создание собственного флота для ООО СП «Нибулон» – это строительство 24 несамоходных судов смешанного («река-море») плавания, дедвейтом 108 тыс. тонн; строительство 14 морских и речных буксиров. Проект даст возможность возродить судоходство по Днепру – главной водной артерии Украины – от самого его верховья и до низа.

Наращивание производственных мощностей подразумевает также и строительство восьми элеваторов и речных терминалов. Общий объем элеваторных емкостей первой очереди, планируемых к вводу до конца 2009 года, составит 300 тыс. тонн.