Сельхозпредприятия Житомирщины сдали в АФ почти 19 тыс. т хлеба

С начала года в Аграрный фонд сельхозпредприятиями Житомирской области реализовано 13,4 тыс. тонн пшеницы и 4,5 тыс. тонн ржи.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской областной госадминистрации.

По информации управления, все желающие сотрудничать с Аграрным фондом сельхозпроизводители своевременно рассчитались с АФ зерном по форвардным контрактам. Закупка такого зерна у аграриев в регионе осуществлялась по минимальным ценам, определенным Минагрополитики (озимая пшеница 2-го класса - 1418, 32 грн. за тонну, 3-го класса - 1251,43 грн./т, озимая рожь 1-го класса - 1112,81 грн./т, 2-го класса - 1016,89 грн./т.)

В управлении также сообщили, что в Житомирской области уже полностью сформирован государственный интервенционный фонд продзерна в объеме 42,8 тыс. тонн, в том числе пшеницы - 23,8 тыс. тонн и 19 тыс. тонн ржи.