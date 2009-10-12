АФ будет возмещать НДС экспортерам зерна аммиачной селитрой

Аграрный фонд Украины будет реализовывать аммиачную селитру экспортерам зерна, а также пшеничной и ржаной муки, спирта, подсолнечного масла в счет бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС).

Соответствующее постановление Кабинета Министров Украины №1058 от 7 октября 2009 года «Вопросы реализации Аграрным фондом аммиачной селитры» опубликовано на официальном сайте правительства.

Согласно постановлению, Кабмин согласился с предложением Министерства аграрной политики о реализации Аграрным фондом остатков аммиачной селитры, закупленной согласно постановлению Кабмина №152 от 18 февраля 2009 года «Вопросы закупки и реализации Аграрным фондом дизельного топлива и минеральных удобрений для проведения весенне-полевых работ в 2009 году», субъектам хозяйствования (экспортерам зерна, пшеничной и ржаной муки, спирта, подсолнечного масла) в счет бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость в соответствии с постановлением Кабмина №86 от 4 февраля 2009 года «Об утверждении Порядка приобретения в 2009 году субъектами хозяйствования зерна и муки пшеничной и ржаной из государственного интервенционного фонда».