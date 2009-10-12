Закупочные цены на молоко в Житомирской обл. низкие

Закупочные цены на молоко в Житомирской области остаются низкими, и требовать от переработчиков их повышения можно будет только после улучшения качества молока.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации по вопросам агропромышленного комплекса Николай ДЕЙСАН, сославшись на результаты анализа, проведенного Главным управлением АПК области.

По его словам, незначительное повышение цен в августе-сентябре связано с началом снижения объемов производства молока.

По данным мониторинга Министерства аграрной политики, по состоянию на 1 октября т.г. средняя цена молока, закупаемого в сельхозпредприятиях Житомирской области, составляла 1,93 грн./кг, что на 7,2% больше, чем годом ранее. В индивидуальных крестьянских хозяйствах молоко закупается по цене 1-1,3 грн./кг.

«Требовать от переработчиков повышения закупочных цен можно будет только после того, как улучшится качество молока, которое сдают крестьяне региона перерабатывающим предприятиям», – подчеркнул Н.ДЕЙСАН.

При этом он напомнил, что на днях в области начнется реализация плана по повышению качества молока, которое сдают селяне региона перерабатывающим предприятиям.

По словам замгубернатора Житомирской ОГА, сейчас в области закупку и переработку молока осуществляют 13 предприятий.

Как сообщал УНИАН, за январь-сентябрь 2009 года во всех категориях хозяйств области произведено 489,9 тыс. тонн молока, что на 1,3%, или 6,6 тыс. тонн, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Агроформирования области за отчетный период произвели 72,1 тыс. тонн молока, что на 2,6%, или 1,8 тыс. тонн, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом надой от одной коровы за 9 месяцев составил 2,121 тыс. кг молока, что на 289 кг больше, чем за январь-сентябрь прошлого года.