В Черниговской обл. производство агропродукции выросло

15:32, 12 октября 2009
Агро
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За 9 месяцев на 2%

В Черниговской области объем производства сельскохозяйственной продукции за девять месяцев текущего года увеличился на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черниговской области.

Согласно сообщению, в растениеводстве объемы производства продукции увеличились на 2,6%, в животноводстве – на 0,9%. При этом лучше сработали сельскохозяйственные предприятия (106,4%) а хозяйства населения несколько отстают от прошлогоднего уровня (99,6%).

По объему производства сельхозпродукции на одного человека Черниговская область занимает четвертое место в Украине (после Черкасской, Херсонской и Винницкой областей), по общим объемам производства – 13-е.

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