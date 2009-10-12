В Черниговской обл. производство агропродукции выросло

В Черниговской области объем производства сельскохозяйственной продукции за девять месяцев текущего года увеличился на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черниговской области.

Согласно сообщению, в растениеводстве объемы производства продукции увеличились на 2,6%, в животноводстве – на 0,9%. При этом лучше сработали сельскохозяйственные предприятия (106,4%) а хозяйства населения несколько отстают от прошлогоднего уровня (99,6%).

По объему производства сельхозпродукции на одного человека Черниговская область занимает четвертое место в Украине (после Черкасской, Херсонской и Винницкой областей), по общим объемам производства – 13-е.