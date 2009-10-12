«ТЕКТ» продала долю в Засельском сахзаводе

Группа компаний «ТЕКТ», владеющая через подконтрольное ООО «УПК» 24,99% ООО «Юкрейниан Шугар Компани» (собственник Засельского сахарного завода), завершила сделку по продаже указанной доли компании «ED&F MAN» (Великобритания).

Об этом сообщается в переданном агентству УНИАН пресс-релизе ГК "ТЕКТ" со ссылкой на председателя наблюдательного совета «ТЕКТ» Вадима ГРИБА. Сумма сделки не разглашается.

Отмечается, что компания «ED&F MAN (Великобритания) уже владеет 75,01% ООО «Юкрейниан Шугар Компани».

Сообщается также, что ООО «Дельфий-С» (подконтрольное Группе компаний «ТЕКТ») завершило продажу части оборудования Засельского сахарного завода и железнодорожной ветки, обеспечивающей транспортные коммуникации предприятия. Покупателем выступило ООО «Юкрейниан Шугар Компани».

Как сообщал УНИАН, 13 февраля 2009 года компания по управлению активами «ТЕКТ» приобрела ООО «УПК», входящее в состав учредителей ООО «Юкрейниан Шугар Компани». Также КУА «ТЕКТ» приобрела контрольный пакет акций ООО «Дельфий-С», которое владеет частью оборудования сахарного завода и железнодорожной веткой, обеспечивающей транспортные коммуникации предприятия.

В модернизацию завода ООО ««Юкрейниан Шугар Компани» было инвестировано порядка 25 млн. дол. Проведены ремонтные работы, закуплено оборудование по переработке сахара-сырца. Проектная мощность предприятия составляет около 6 тыс. тонн/сутки.

Справка УНИАН. Группа Компаний «ТЕКТ» работает на рынке с 1995 г. Направления деятельности: управление активами публичных инвестиционных и пенсионных фондов, операции на рынке ценных бумаг (брокерская, дилерская деятельность), Private Equity (управление частным капиталом), M&A(слияние и поглощение), операции на рынке недвижимости, деятельность по оценке. В ГК «ТЕКТ» входят «ТЕКТ-Трейд», «ТЕКТ-Эксперт», КС «Володар». Основным собственником ГК «ТЕКТ» является Вадим ГРИБ.