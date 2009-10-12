Литвин за отсрочку запрета на продажу домашних продуктов

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что до конца октября должен быть принят закон об отсрочке запрета на реализацию молочной продукции и мяса домашнего производства на рынках с 1 января следующего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время рабочей поездки в Черниговскую область.

«Я убежден, что эта проблема будет решена», - сказал спикер.

В частности, по словам В.ЛИТВИНА, до конца октября должен быть принят закон, предусматривающий введение моратория на запрет продавать такую продукцию на рынках до 2012 года.

Как сообщал УНИАН, в соответствии со ст. 35 Закона „О безопасности и качестве пищевых продуктов”, с 1 января 2010 года „запрещается реализация и оборот необработанного молока и творога домашнего производства, а также туш или частей туш парнокопытных и других копытных подворного забоя на агропродуктовых рынках”.