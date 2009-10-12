Литвин за отсрочку запрета на продажу домашних продуктов
Нужно срочно принять закон
Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что до конца октября должен быть принят закон об отсрочке запрета на реализацию молочной продукции и мяса домашнего производства на рынках с 1 января следующего года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время рабочей поездки в Черниговскую область.
«Я убежден, что эта проблема будет решена», - сказал спикер.
В частности, по словам В.ЛИТВИНА, до конца октября должен быть принят закон, предусматривающий введение моратория на запрет продавать такую продукцию на рынках до 2012 года.
Как сообщал УНИАН, в соответствии со ст. 35 Закона „О безопасности и качестве пищевых продуктов”, с 1 января 2010 года „запрещается реализация и оборот необработанного молока и творога домашнего производства, а также туш или частей туш парнокопытных и других копытных подворного забоя на агропродуктовых рынках”.