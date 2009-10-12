В Харьковской обл. поголовье КРС выросло

В Харьковской области поголовье крупного рогатого скота (КРС) за январь-сентябрь текущего года увеличилось на 14%, или 27,1 тыс. голов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя ОГА Виктора ЗВЕРЕВА.

По его словам, на 1 октября т.г. в хозяйствах области содержалось 226,3 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 104,2 тыс. голов – в сельскохозяйственных предприятиях.

При этом В.ЗВЕРЕВ отметил, что по итогам 9 месяцев текущего года хозяйства Харьковской области продолжают показывать позитивную динамику развития животноводческой отрасли.