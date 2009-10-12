На Луганщине продуктивность коров увеличилась

В сельхозпредприятиях Луганской области за 9 месяцев т.г. продуктивность коров увеличилась на 20% или 460 кг – до 2820 кг. При этом производство молока увеличилось на 7% к уровню прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник Главного управления агропромышленного развития облгосадминистрации Сергей ХВОРОСТЯНЕНКО в ходе коллегии.

По его словам, в половине районов области увеличилась численность дойного стада. В целом по области этот показатель увеличился на 370 голов или на 2%. Поголовье свиней к уровню 2009 года увеличилось на 12,5 тыс. голов (на 19%) во всех районах.

Он также сообщил, что с целью финансовой поддержки отрасли животноводства началась подготовка региональной программы развития отрасли на период 2010-2012 гг.